Трехлетний ребенок разбил голову на крыльце российской больницы

Е1.ru: трехлетняя девочка разбила голову на крыльце больницы в Екатеринбурге

Трехлетняя девочка разбила голову на крыльце детской больницы в Екатеринбурге. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, ребенок споткнулся о резиновый коврик, который лежал на входе в здание. Мать юной россиянки также пострадала, подвернув там ногу.

«Ребенок, крепко держась за мою руку, резко полетел вперед и впечатался лицом в острый металлический край нижней ступеньки. Крови было много, ребенок страшно плакал», — поделилась женщина.

Горожанка зашла к заведующей поликлиникой и рассказала ей о происшествии. Та в ответ заявила, что у них с крыльцом все нормально.

Пострадавшую малышку доставили в травмпункт, там ей наложили стягивающую повязку.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово соседка бросила в семилетнюю девочку огурец, в результате чего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.