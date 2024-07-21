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13:13, 21 июля 2024Россия

Семилетнюю россиянку увезли в больницу с сотрясением мозга из-за удара огурцом

В Подмосковье 7-летняя девочка получила сотрясение мозга из-за удара огурцом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковном Домодедово соседка бросила в семилетнюю девочку огурец, в результате чего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 июля. Девочка гуляла вдоль ограды, когда получила овощем по голове, уточняет Telegram-канал «112». Ее увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, там врачи диагностировали сотрясение мозга.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту травмирования ребенка.

Ранее сообщалось, что 54-летняя гражданка Украины избила незнакомого восьмилетнего ребенка в Москве из-за того, что он ехал на самокате по тротуару.

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      Любовь Ширижик
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