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01:07, 24 сентября 2024Россия

В российском регионе объявляли ракетную опасность

Губернатор Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Курской области объявляли ракетную опасность, которая позднее была отменена. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги прозвучал в 00:41 по московскому времени. Смирнов призвал местных жителей найти подходящее укрытие. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он. Спустя девять минут опасность была отменена.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб Hammer и столько же реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины. Российской армии также удалось уничтожить более 100 беспилотников.

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      Марина Совина
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