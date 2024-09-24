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01:02, 24 сентября 2024Россия

В российском регионе обнаружили подземные майнинг-фермы

В Дагестане обнаружили подземные майнинг-фермы

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Фермы для майнинга криптовалюты, спрятанные под землей, обнаружили в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что владельцы фермы оборудовали спуск под землю, где скрывались необходимое оборудование и провода. Материалы по данному факту переданы в компетентные органы, подчеркнули в правительстве.

Закон, легализующий добычу криптовалют, президент России Владимир Путин подписал в августе — заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Не являющиеся ИП физлица также получат право добывать криповалюту при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

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      Евгений Силаев
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