Путин подписал закон о легализации майнинга

Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий с ноября 2024 года деятельность по добыче криптовалют. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Подписанный главой государства закон устанавливает такие понятия, как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. При этом сама добыча криптовалют будет считаться составляющей ее оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Не являющиеся ИП физлица также получат право добывать криповалюту при условии, что они не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления.

Ранее в ходе совещания с кабмином Путин отметил, что цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление, которое становится все более востребованным в мире. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил он.