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15:12, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

В сеть слили базу с данными сотен тысяч украинских призывников

В сети появилась база украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В сети была опубликована база с данными сотен тысяч украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что слитая база содержит 678 тысяч строк данных. В них содержится такая информация, как ФИО, дата рождения, адрес регистрации, номер телефона и принадлежность к объединенному городскому военкомату.

Отмечается, что неизвестный продавец оценивает базу с данными в 3000 евро (примерно 310 тысяч рублей). Также он предлагает передать данные взамен на «что-то интересное».

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки RaHDit обнародовали данные бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). В сети оказались данные 7,7 тысячи бойцов.

До этого стало известно, что RaHDit опубликовала данные тысяч иностранных наемников, состоящих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В списках оказались жители США, Латвии и Испании.

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