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09:54, 24 сентября 2024Мир

В США назвали причину нежелания разрешать ВСУ бить вглубь России

FT: США не разрешают бить по РФ из опасений эскалации кризиса на Ближнем Востоке

Фото: Reuters

США не разрешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России из опасений эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Причину назвала газета Financial Times (FT).

По данным издания, американские официальные лица опасаются, что Россия может обострить конфликт в других регионах, например, на Ближнем Востоке, поскольку Москва якобы рассматривает возможность передачи йеменским хуситам противокорабельных ракет.

Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена по-прежнему опасается давать зеленый свет просьбе украинского лидера Владимира Зеленского по ударам западным оружием вглубь России, несмотря на растущую поддержку со стороны многих своих союзников и ожесточенное давление со стороны Великобритании.

Официальные лица США также выразили неуверенность в том, что разрешение ВСУ бить вглубь российской территории с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на поле боя, учитывая, что российские военные вывели 90 процентов своих самолетов за пределы досягаемости западных ракет дальнего радиуса действия.

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      Семен Александров
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