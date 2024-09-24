В США усомнились в способности разрешения ВСУ бить по России изменить ситуацию на поле боя

FT: в США не уверены, что разрешение ВСУ бить по РФ изменит ситуацию на поле боя

В США не уверены, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.

«Официальные лица США говорят, что они не уверены в том, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России даст значительное преимущество на поле боя, учитывая, что российские военные вывели 90 процентов своих самолетов за пределы досягаемости западных ракет дальнего радиуса действия», — говорится в материале.

Кроме того, в США ограничено количество ракет большой дальности ATACMS, что является еще одним аргументом, свидетельствующим о низкой вероятности одобрения Вашингтоном ударов Киева вглубь российской территории.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что США попросили Украину использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России «максимально эффективно». По мнению администрации президента США Джо Байдена, «эффективное» использование ракет предполагает нанесение ударов по Крыму и находящемуся там военно-морскому флоту.