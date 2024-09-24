В США отказались поддерживать возможное вторжение Израиля в Ливан

Reuters: США выступили против возможной наземной операции Израиля в Ливане

Власти США выступили против возможной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и намерены продвигать другие способы снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Вашингтон, несомненно, не считает, что наземное вторжение ЦАХАЛ в Ливан будет каким-либо образом способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, мы не согласны с позицией Тель-Авива», — передает агентство слова представителя из Госдепартамента США, который предпочел остаться анонимным.

По словам источника, США начнут обсуждать со своими союзниками «поиски других способов» предотвращения эскалации конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ранее глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви говорил, что Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. По его словам, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.