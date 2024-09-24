ЦАХАЛ начал наступательную операцию против «Хезболлы»

ЦАХАЛ анонсировал упреждающую операцию против «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом проинформировал глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в Telegram-канале.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. Мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую "Хезболла" создавала на протяжении последних 20 лет», — подчеркнул он.

По словам Халеви, Тель-Авив достигает поставленных целей и ведет подготовку к следующим этапам. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли 1,3 тысячи ракетных ударов по объектам «Хезболлы».

Также стало известно, что поток ливанцев направляется к границе с Сирией на фоне израильских ударов по поселениям на юге и востоке Ливана.

Ранее в Израиле ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов ЦАХАЛ по объектам шиитского движения. При этом утверждалось, что решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения.