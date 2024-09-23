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23:27, 23 сентября 2024Мир

Стало известно о направляющихся к границе с Сирией ливанцах

Sham FM: поток ливанцев направляется к границе с Сирией из-за ударов Израиля

Фото: Aziz Taher / Reuters

Поток ливанцев направляется к границе с Сирией на фоне ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

«Интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по ливанскому городу Эль-Хермель у границы», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября атаковала более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане. За день до этого израильская сторона зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана. Заместитель генсека шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем.

При этом постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон рассказал, что Израиль не стремится к войне, однако будет защищать своих людей, дома и землю, если это будет необходимо. Он также отметил, что с октября 2023 года по северу Израиля с территории Ливана были выпущены восемь тысяч ракет. Постпред подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу с терроризмом «на различных фронтах».

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      Марина Совина
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