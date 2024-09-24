Ветеран ВМФ США Пособец: через шесть недель может начаться третья мировая война

Результат президентских выборов в США в ближайшие шесть недель может приблизить начало третьей мировой войны. Такой сценарий предсказал ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец на странице в соцсети Х.

«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — заявил американский активист.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки. По словам министра, Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки. Дипломат подчеркнул, что в связи с этим в Будапеште хотят, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью стран и справедливым международным сотрудничеством.