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17:27, 24 сентября 2024Мир

В США предсказали начало третьей мировой войны в ближайшие недели

Ветеран ВМФ США Пособец: через шесть недель может начаться третья мировая война

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Результат президентских выборов в США в ближайшие шесть недель может приблизить начало третьей мировой войны. Такой сценарий предсказал ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец на странице в соцсети Х.

«Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим третью мировую войну», — заявил американский активист.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки. По словам министра, Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки. Дипломат подчеркнул, что в связи с этим в Будапеште хотят, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью стран и справедливым международным сотрудничеством.

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      Семен Александров
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