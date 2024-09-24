Офицер ВСУ Алекс: шанс на удержание Угледара утрачен, нужно сохранить войска

Шанс на удержание Угледара группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) утрачен, нужно сохранить войска. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Алекс заявил об утраченной ВСУ возможности изменить ситуацию в Угледаре и на флангах. Он призвал командование принять ряд мер для сохранения группировки, чтобы не допустить усугубления ситуации.

В свою очередь, боец штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Станислав Бунятов подтвердил продвижение Вооруженных сил (ВС) России к снабжающей город трассе на Богоявленку. «Если перережут, перспектива обороны города растает на глазах», — высказался военный.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС России ведут бои в черте Угледара. Также отмечается, что российские военные взяли под огневой контроль трассу на Богоявленку.