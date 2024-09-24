Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 24 сентября 2024Мир

Венгрия и Китай раскритиковали политику ЕС и США по Украине

Сийярто: Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США по Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Европейского союза (ЕС) и США по Украине. С такой критикой на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который на полях Генассамблеи ООН встретился с китайским коллегой Ван И.

«И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Китай, в свою очередь, возглавляет глобальное большинство, выступающее за мир. Он подчеркнул, что Будапешт ценит усилия Пекина по установлению мира на Украине.

Ранее Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки. Министр отметил, что в связи с этим Будапешт надеется, чтобы следующие десятилетия будут характеризоваться справедливым международным сотрудничеством.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

      Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

      Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

      «Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

      Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

      В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше