Венгрия и Китай раскритиковали политику ЕС и США по Украине

Сийярто: Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США по Украине

Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Европейского союза (ЕС) и США по Украине. С такой критикой на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который на полях Генассамблеи ООН встретился с китайским коллегой Ван И.

«И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Китай, в свою очередь, возглавляет глобальное большинство, выступающее за мир. Он подчеркнул, что Будапешт ценит усилия Пекина по установлению мира на Украине.

Ранее Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки. Министр отметил, что в связи с этим Будапешт надеется, чтобы следующие десятилетия будут характеризоваться справедливым международным сотрудничеством.