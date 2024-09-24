Возле Одессы разместят плавучие электростанции из-за проблем со светом

Украина разместит плавучие электростанции возле Одессы из-за проблем со светом

Кабинет министров Украины разместит плавучие электростанции возле Одессы из-за проблем со светом. Постановление опубликовано на сайте украинского правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял постановление «в целях обеспечения энергетической безопасности государства». В документе предлагается оборудовать технические или специализированные суда газопоршневыми или газотурбинными установками.

Как утверждает «РБК-Украина», плавучие электростанции планируется разместить в Одесской области. Издание напомнило, что в январе 2023 года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить на Украину плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт.

Ранее экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко предрек стране блэкаут. По его мнению, такой исход возможен из-за остановки снабжающих АЭС подстанций.