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20:22, 24 сентября 2024Бывший СССР

Возле Одессы разместят плавучие электростанции из-за проблем со светом

Украина разместит плавучие электростанции возле Одессы из-за проблем со светом

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Кабинет министров Украины разместит плавучие электростанции возле Одессы из-за проблем со светом. Постановление опубликовано на сайте украинского правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял постановление «в целях обеспечения энергетической безопасности государства». В документе предлагается оборудовать технические или специализированные суда газопоршневыми или газотурбинными установками.

Как утверждает «РБК-Украина», плавучие электростанции планируется разместить в Одесской области. Издание напомнило, что в январе 2023 года турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении отправить на Украину плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт.

Ранее экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко предрек стране блэкаут. По его мнению, такой исход возможен из-за остановки снабжающих АЭС подстанций.

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      Юрий Леонов
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