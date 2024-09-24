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18:22, 24 сентября 2024Забота о себе

Врач оценила безопасность фена Dyson

Трихолог Нагайцева: фены Dyson не вредят волосам вопреки заблуждению

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Популярные фены Dyson не вредят волосам вопреки заблуждению критиков, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Безопасность техники она оценила в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, если человек будет использовать для сушки максимально горячий воздух, то стержни волос действительно могут получить термические повреждения независимо от марки фена. Врач рекомендовала использовать средний температурный режим фена, чтобы защититься от повреждений.

Нагайцева сослалась на исследования, показавшие, что ни особенных повреждений, ни преимуществ от Dyson ждать не стоит. «Это просто фен. Да, он достаточно дорогой, но если есть возможность и хочется иметь прибор определенного бренда, то почему бы и нет?» — отметила врач, списав популярность этой техники на рекламу бренда.

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При этом, отметила Нагайцева, старые фены со слабым потоком воздуха и сильным нагревом действительно пересушивают и стержни волос, и кожу головы, однако приборы нового поколения сушат волосы благодаря потоку воздуха, а температура роли не играет. «К тому же, во время сушки мы прежде всего сушим корни волос, то есть кожу головы, а по длине особо сильно не высушиваем. Волосы могут досохнуть в процессе, за исключением случаев, когда нужно сформировать прическу», — заключила Нагайцева.

Ранее врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова объяснила появление эффекта «гиалуроновых усов». Егорова объяснила, что к этому приводит то, что препарат, который используют для увеличения губ, выходит за их пределы и попадает в пространство над верхней губой.

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      Александра Лисица
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