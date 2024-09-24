ВС РФ минами подорвали американский MaxxPro с противоминной броней под Торецком

Разведчики-штурмовики ВС России в одном из населенных пунктов на торецком направлении с помощью минных заграждений подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro. Вместе с техникой был ликвидирован личный состав противника (Вооруженных сил Украины, ВСУ), заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, у бронеавтомобиля MaxxPro имеется противоминная бронекапсула, однако в момент взрыва двери, на которых были установлены гидравлические затворы, не выдержали силы детонации и открылись.

«В бронеавтомобиле двигалось не менее девяти человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли», — добавил источник.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух поставленных ВСУ из Польши МиГ-29. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения.