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09:23, 24 сентября 2024Силовые структуры

ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

ВС РФ минами подорвали американский MaxxPro с противоминной броней под Торецком

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разведчики-штурмовики ВС России в одном из населенных пунктов на торецком направлении с помощью минных заграждений подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro. Вместе с техникой был ликвидирован личный состав противника (Вооруженных сил Украины, ВСУ), заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, у бронеавтомобиля MaxxPro имеется противоминная бронекапсула, однако в момент взрыва двери, на которых были установлены гидравлические затворы, не выдержали силы детонации и открылись.

«В бронеавтомобиле двигалось не менее девяти человек, это те, кто выскочил из подбитой техники. Водитель не вылез. Те, кто выскочил, они далеко не ушли», — добавил источник.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух поставленных ВСУ из Польши МиГ-29. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения.

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      Александра Синицына
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