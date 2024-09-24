ВСУ атаковали город и село в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и село Коновалово

Сразу два населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино в результате атаки со стороны Украины выявили обрывы линии электропередачи. Ремонтные работы начнутся после согласования с Минобороны. «В селе Коновалово Волоконовского района в результате прилета снарядов повреждены гараж, а также остекление и фасады двух социальных объектов», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях обстрелов на данный момент уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадал мужчина. У него выявили контузию и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки. Кроме того, повреждены три частных дома, гараж, торговый и социальный объекты, а также перебит газопровод.