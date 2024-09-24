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10:17, 24 сентября 2024Наука и техника

Темную материю предложили искать детекторами гравитационных волн

Physical Review Letters: темную материю поищут гравитационными детекторами

Фото: LIGO

Ученые Кардиффского университета предложили использовать детекторы гравитационных волн для поиска скалярного поля темной материи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Природа темной материи, на которую приходится до 30 процентов наблюдаемого вещества-энергии во Вселенной, остается одной из самых неуловимых загадок современной науки. В новом исследовании рассматривается возможность существования скалярного поля темной материи, состоящего из сверхлегких частиц, которые могут проявлять волнообразные структуры и формировать стабильные образования, такие как облака темной материи.

Для проведения исследования использовались данные, собранные детекторами гравитационных волн LIGO. Эти высокочувствительные устройства обнаруживают гравитационные волны через изменения в интерференционной картине лазерных лучей.

Исследовательская группа разработала теоретическую модель, описывающую взаимодействие скалярного поля темной материи с компонентами LIGO, включая светоделители и зеркала. Ученые применили метод логарифмического спектрального анализа для поиска сигналов, которые могли бы указать на присутствие темной материи. В результате удалось установить новые верхние пределы силы взаимодействия между темной материей и компонентами детекторов.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств существования скалярного поля темной материи, ученые значительно улучшили порог чувствительности приборов. Сила связи между темной материей и детекторами является пороговым значением, выше которого может быть обнаружено присутствие скалярной темной материи. Значение этой силы связи было улучшено в 10 тысяч раз по сравнению с предыдущей работой в этом конкретном диапазоне частот.

Исследователи пришли к выводу, что будущее развитие детекторов гравитационных волн позволит значительно повысить точность поиска темной материи и исключить целые категории теорий, связанных с ее скалярной формой.

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      Александр Еникеев
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