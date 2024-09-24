Задержанный в Британии депутат Рады заявил о требовании Зеленского его экстрадировать

Нардеп Дмитрук заявил, что Зеленский требует его экстрадиции из Британии

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, задержанный в Великобритании, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал его экстрадиции. Его слова приводит «Страна.ua».

«Зеленский требует моей экстрадиции», — заявил парламентарий, добавив, что 24 сентября над ним состоялся суд.

Как уточняет издание со ссылкой на источники в окружении нардепа, суд в Лондоне отказался брать Дмитрука под стражу и оставил на свободе до следующего заседания, которое состоится через месяц.

Вечером 24 сентября стало известно о задержании Дмитрука в Лондоне. Как сообщалось, правоохранительные органы запросили меру пресечения в виде взятия под стражу.

Сам депутат заявил, что его задержание и требование об экстрадиции носит политический характер. По словам Дмитрука, Киев преследует его за политические взгляды и поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП).

