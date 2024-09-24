Zara начала продавать мятую одежду

Испанский бренд Zara начал продавать одежду из мятой ткани

Испанский бренд Zara начал продавать не требующую глаженья одежду. Соответствующая продукция появилась на сайте компании.

Так, в новую коллекцию марки вошли предметы гардероба, выполненные из ткани с эффектом помятости. Среди них — женские брюки и платья оттенка экрю, изготовленные из смеси вискозы, хлопка и металлизированного волокна.

Согласно приведенной информации, стоимость каждого из указанных изделий составляет 69,9 доллара (примерно 6,5 тысячи рублей).

В мае сообщалось, что итальянский бренд одежды Diesel выпустил полностью дырявый наряд за десятки тысяч рублей.