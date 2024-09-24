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08:24, 24 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с премьером Индии

Глава ОП Украины Ермак: Зеленский встретился с премьером Индии Моди в США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США. Об этом сообщает в Telegram глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

«Двухсторонняя встреча президента и команды с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Говорили об усилении нашего взаимодействия на международных площадках, в частности в ООН и G20, а также реализации формулы мира и подготовке ко второму саммиту мира», — говорится в публикации.

Ермак добавил, что Украина отчаянно нуждается в поддержке собственного мирного плана со стороны всех участников международного сообщества.

Ранее газета The Times сообщила, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

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      Глеб Палехов
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