Глава ОП Украины Ермак: Зеленский встретился с премьером Индии Моди в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США. Об этом сообщает в Telegram глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

«Двухсторонняя встреча президента и команды с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Говорили об усилении нашего взаимодействия на международных площадках, в частности в ООН и G20, а также реализации формулы мира и подготовке ко второму саммиту мира», — говорится в публикации.

Ермак добавил, что Украина отчаянно нуждается в поддержке собственного мирного плана со стороны всех участников международного сообщества.

Ранее газета The Times сообщила, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.