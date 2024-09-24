Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 24 сентября 2024Экономика

Жильцы дома в российском городе пожаловались на лабораторию в подвале

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на химическую лабораторию в подвале

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жильцы одного из многоэтажных домов Новосибирска пожаловались на химическую лабораторию в подвале. Они утверждают, что от объекта исходит неприятный запах, сообщает «Сиб.фм».

Проблема существует четыре года. Лабораторию организовали арендаторы подвала, сейчас там занимаются сваркой, покраской и изготовлением металлических конструкций. При этом в помещении отсутствует вентиляция, из-за чего запах химикатов быстро распространяется по подъезду и квартирам.

Недовольные пытались обратиться к хозяину лаборатории, однако тот отказался идти на контакт. После этого жильцы обратились к активистам движения «Народный фронт». В ближайшее время пройдет собрание, на котором будут присутствовать представители администрации района, ЖКХ, Роспотребнадзора, прокуратуры, СК и МЧС.

Ранее жители села Калинка Хабаровского края пожаловались на неприятный запах, исходящий от скопления воды из канализационных труб. По их словам, грязная жидкость проникает в жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

      Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

      Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

      «Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

      Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

      В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше