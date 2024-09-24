Жильцы дома в российском городе пожаловались на лабораторию в подвале

Жильцы дома в Новосибирске пожаловались на химическую лабораторию в подвале

Жильцы одного из многоэтажных домов Новосибирска пожаловались на химическую лабораторию в подвале. Они утверждают, что от объекта исходит неприятный запах, сообщает «Сиб.фм».

Проблема существует четыре года. Лабораторию организовали арендаторы подвала, сейчас там занимаются сваркой, покраской и изготовлением металлических конструкций. При этом в помещении отсутствует вентиляция, из-за чего запах химикатов быстро распространяется по подъезду и квартирам.

Недовольные пытались обратиться к хозяину лаборатории, однако тот отказался идти на контакт. После этого жильцы обратились к активистам движения «Народный фронт». В ближайшее время пройдет собрание, на котором будут присутствовать представители администрации района, ЖКХ, Роспотребнадзора, прокуратуры, СК и МЧС.

Ранее жители села Калинка Хабаровского края пожаловались на неприятный запах, исходящий от скопления воды из канализационных труб. По их словам, грязная жидкость проникает в жилые дома.