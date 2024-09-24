Жителей города в России предупредили о масштабных военных учениях и блокпостах на дорогах

Глава Севастополя Развожаев предупредил жителей о масштабных военных учениях

Жителей Севастополя предупредили о масштабных военных учениях и блокпостах на дорогах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы российского города, плановые учения пройдут в среду, 25 сентября, с 12:00 до 14:00 в районе береговой линии на Северной стороне.

«Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя уточнил, что к учениям привлекут спецтехнику, включая самолеты и вертолеты. Жителей он призвал не поддаваться панике в случае, если они увидят военнослужащих со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и скопления военной техники.

«Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами», — заверил Развожаев.

Ранее сообщалось, что во время учений фрегат Северного флота «Адмирал Головко» уничтожил ударный дрон в Баренцевом море, используя зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».

