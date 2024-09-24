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08:32, 24 сентября 2024Наука и техника

Российский фрегат поразил ударный дрон в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» поразил ударный дрон с помощью ЗРК «Полимент-Редут»

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» уничтожил ударных дрон в Баренцевом море, используя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». Это произошло в рамках учений, рассказали в пресс-службе Севфлота, передает РИА Новости.

«Фрегат в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось в ходе учения по противовоздушной обороне корабля», — уточнили в пресс-службе.

Запуск имитации беспилотника произошел с побережья Кольского полуострова. В учении приняли участие расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей судна, его целью было проверить слаженность и скорость реагирования боевых расчетов ЗРК и боевого информационного центра. Оценка проводилась с опорой на показатели скорости выдачи целеуказаний, захват цели и ее сопровождение.

Ранее Минобороны РФ анонсировало, что корабли Северного флота отработают применение высокоточных ракет в ходе учения в Атлантическом океане. В ходе учения корабли имитируют нанесение удара по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 километров.

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      Александра Синицына
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