Корабли Северного флота отработают применение высокоточных ракет

Корабли СФ отработают применение высокоточных ракет в Атлантическом океане

Корабли Северного флота (СФ) отработают применение высокоточных ракет в ходе учения в Атлантическом океане. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане», — говорится в сообщении.

Экипажи фрегата и подводного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия при помощи компьютерного моделирования. В ходе учения корабли имитируют нанесение удара по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника на удалении более 600 километров.

В мае стало известно, что «Адмирал Горшков», который несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», провел учения по противовоздушной обороне в Атлантическом океане.

В апреле британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российская ракета «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе специальной военной операции.