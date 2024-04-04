Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:42, 4 апреля 2024Наука и техника

В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

Меркурис: ракета «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе СВО

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» показала разрушительную эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских ударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность», — сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России в ходе кампании по уничтожению украинской инфраструктуры в 2024 году нанесли Киеву гигантский ущерб.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Гиперзвуковую противокорабельную ракету (ПКР) «Циркон» разработало НПО машиностроения. 3М22 отличается от существующих ПКР значительно большей скоростью полета. Носителями «Циркона» станут подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую систему противоракетной обороны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Польша отказалась принимать прямое участие в конфликте на Украине

      Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

      Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше