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14:03, 24 сентября 2024Культура

Звезда «Оппенгеймера» рассказала об ужаснувшей ее детей роли

Эмили Блант: дети называли меня подлой из-за роли в «Дьявол носит Prada»

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

Британская и американская актриса, звезда фильма «Оппенгеймер» Эмили Блант рассказала об одной своей роли, которая ужаснула ее детей. Об этом пишет Page Six.

По словам артистки, дочери были в ужасе от ее персонажа из фильма «Дьявол носит Prada», в котором Блант исполнила роль ассистентки в престижном журнале мод. «Они думали, что я самый подлый человек, которого они когда-либо встречали», — поделилась актриса.

Ранее голливудский инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл подробности о роли Человека-паука в пятой части «Мстителей».

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