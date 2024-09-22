Раскрыты подробности о роли Человека-паука в пятой части «Мстителей»

Инсайдер Рихтман: Человек-паук сыграет важную роль в новых «Мстителях»

Человек-паук Тома Холланда сыграет более важную роль в пятой части «Мстителей», чем в предыдущих фильмах франшизы. Деталь сюжета грядущей кинокартины голливудский инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл на платформе платного контента Patreon.

Подробностей о новом фильме Marvel известно не так много. Предполагается, что «Мстители: Судный день» введут в киновселенную супергероя Рида Ричардса, чью роль отдали Педро Паскалю, и злодея Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший. Рихтман намекнул, что в грядущих фильмах Человек-паук Холланда может затмить Ричардса.

Фанаты усомнились в информации Рихтмана. Отмечается, что противостояние Доктора Дума и Рида Ричардса является одним из самых легендарных во вселенной. Поклонники Marvel не хотят, чтобы их вражда отошла на второй план, и делают ставку на то, что линия Человека-паука будет связана с его извращенным воссоединением со старым наставником — Железным человеком, которого играл Роберт Дауни-младший.

Рихтман также отметил, что параллельно с грядущими «Мстителями» Том Холланд будет сниматься в новой части «Человека-паука». Съемки фильмов намечены на начало 2025 года. Рихтман уточнил, что актер уже согласовал план, который позволит ему совмещать работу в двух кинокартинах.

Ранее Роберт Дауни-младший рассказал о своей роли в новых «Мстителях». По словам звезды, на новую роль в супергеройском эпосе его уговорили согласиться продюсер Кевин Файги и глава Disney Боб Айгер.