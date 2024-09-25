42-летняя Наталья Водянова вышла в свет в откровенном наряде

Супермодель Наталья Водянова появилась на показе Dior в кружевном платье

Российская супермодель Наталья Водянова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

42-летнюю манекенщицу заметили на показе люксового бренда Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость предстала перед камерами в меховом кардигане и прозрачном белом платье длины макси, оформленном кружевами. Под изделие Водянова надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Визажисты сделали звезде легкий макияж с акцентом на губы, нанеся на них темно-оранжевую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в волны.

Ранее сообщалось, что Наталья Водянова кардинально сменила имидж и показала результат в рекламе французского парфюмерного дома Guerlain.