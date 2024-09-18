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15:27, 18 сентября 2024Ценности

Наталья Водянова кардинально сменила имидж

Супермодель Наталья Водянова отстригла каре и показала результат

Фото: @guerlain / @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова кардинально сменила имидж и показала результат в рекламе французского парфюмерного дома Guerlain. Соответствующий снимок появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) компании.

На опубликованном фото 42-летняя манекенщица предстала в белом топе и леопардовом укороченном жакете. На кадре видно, что звезда отстригла каре. Вдобавок визажисты сделали ей яркий мейкап с красной помадой. Ее образ завершили серьги-кольца маленького диаметра.

В июле Наталья Водянова в платье с вырезами появилась на вечеринке в Париже. Модель посетила мероприятие Prelude to the Olympics, организованное в преддверии Олимпийских игр, вместе супругом миллиардером Антуаном Арно.

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      Екатерина Ештокина
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