Наталья Водянова в платье с вырезами появилась на вечеринке в Париже

Супермодель Наталья Водянова в платье с вырезами появилась на вечеринке в Париже

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на вечеринке в Париже и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Vogue.

42-летняя манекенщица посетила мероприятие Prelude to the Olympics, организованное в преддверии Олимпийских игр, вместе со своим супругом, миллиардером Антуаном Арно. Знаменитость предстала перед камерами в длинном платье, верх которого усыпан золотистыми пайетками и оформлен вырезами на талии и животе. При этом она примерила золотой ободок, а также серьги, колье и браслеты в виде цепей. Вдобавок Водянова взяла с собой клатч в тон верха своего наряда.

Визажисты сделали звезде легкий макияж в нюдовых тонах. Стилисты распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

В июне сообщалось, что Наталья Водянова появилась на публике в платье 18-летней давности.