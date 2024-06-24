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17:20, 24 июня 2024Ценности

Наталья Водянова пришла на показ в платье 18-летней давности

Модель Наталью Водянову запечатлели в платье Dolce & Gabbana 18-летней давности

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на публике в платье 18-летней давности. Об этом сообщил журнал Vogue France в YouTube.

Манекенщица пришла на показ Vogue World, который проходил в Париже, в архивном платье модного дома Dolce & Gabbana с драгоценными камнями из коллекции осень-зима 2006 года. Известно, что знаменитость снималась в данном наряде для обложки журнала Vogue вместе с дочерью Невой 18 лет назад.

Водянова собрала волосы в небрежный пучок, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках. Фотографы запечатлели модель с мужем — наследником LVMH Антуаном Арно.

В мае Водянова снялась для российского бренда 12 STOREEZ.

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      Карина Черных
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