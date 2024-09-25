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18:44, 25 сентября 2024Ценности

42-летняя звезда «Ворониных» похвасталась фигурой в бикини

42-летняя российская актриса Екатерина Волкова похвасталась фигурой в бикини

Фото: @Volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Воронины» предстала на размещенном кадре, позируя на газоне у дома со шлангом для полива в руке. Она надела белое бикини с синим принтом и халат в аналогичной цветовой гамме. Также знаменитость распустила волосы и примерила серьги-кольца и несколько браслетов.

«А теперь сравните это фото и предыдущие в ленте. Мой Instagram, мои правила, моя жизнь, полная контрастов. Какая я вам нравлюсь больше?» — обратилась к фанатам артистка.

Ранее в сентябре Екатерина Волкова также раскрыла секрет стройности.

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      Карина Черных
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