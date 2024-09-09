Звезда «Ворониных» раскрыла секреты стройности в 42 года

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что соблюдает схему 16/8 для стройности

Российская актриса Екатерина Волкова раскрыла секреты стройности в 42 года. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь звезда сериала «Воронины» рассказала, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание. Так, она призналась, что может позволить себе любые продукты, но в маленьком количестве. При этом Волкова уточнила, что соблюдает схему 16/8.

«Приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — подчеркнула актриса.

В августе звезда «Ворониных» ответила на критику ее фото в мини-юбке и чулках. На размещенном кадре было видно, что знаменитость поставила одну ногу на стол. Одна из подписчиц не оценила данное фото, посчитав его вульгарным.