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16:42, 9 сентября 2024Ценности

Звезда «Ворониных» раскрыла секреты стройности в 42 года

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что соблюдает схему 16/8 для стройности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Волкова раскрыла секреты стройности в 42 года. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь звезда сериала «Воронины» рассказала, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание. Так, она призналась, что может позволить себе любые продукты, но в маленьком количестве. При этом Волкова уточнила, что соблюдает схему 16/8.

«Приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — подчеркнула актриса.

В августе звезда «Ворониных» ответила на критику ее фото в мини-юбке и чулках. На размещенном кадре было видно, что знаменитость поставила одну ногу на стол. Одна из подписчиц не оценила данное фото, посчитав его вульгарным.

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      Екатерина Ештокина
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