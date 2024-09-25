43-летняя экс-участница Pussycat Dolls в мини-юбке оконфузилась на камеру

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс оконфузилась на камеру из-за длины юбки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls поделилась роликом, в котором предстала в высоких сапогах, облегающем лонгсливе, жилете и мини-юбке. Во время исполнения танца в студии Heart Radio она прислонилась к стене и опустилась на корточки. Однако, потеряв равновесие, упала на пол и подняла одну ногу вверх. На размещенных кадрах видно, как низ юбки приподнялся, продемонстрировав розовые трусы знаменитости.

«Ой, еще слишком рано для этого!» — воскликнула она.

Ранее сообщалось, что Эшли Робертс снялась в откровенном образе в честь своего дня рождения. Тогда певица примерила по случаю праздника серебристый костюм, который состоял из мини-юбки с разрезами, открывающими бедра, и топа с глубоким декольте.

