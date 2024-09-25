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01:01, 25 сентября 2024Ценности

66-летняя Шэрон Стоун снялась без трусов для модного журнала

Фото: @harpersbazaarcz / @branislavsimoncik

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде для модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке 66-летняя звезда «Основного инстинкта» позирует на фоне кирпичной стены, повернувшись к камере боком. На ней лакированные высокие сапоги и длинная накидка. При этом можно заметить, что знаменитость запечатлена без бюстгальтера и трусов.

Ранее редакторы упомянутого журнала опубликовали еще один снимок Стоун со съемки. Тогда актрису запечатлели в белом костюме с черными пятнами, который состоял из жакета и юбки. Знаменитость приспустила верхнюю часть наряда и продемонстрировала обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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