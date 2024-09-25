Акаеву отказали в статусе экс-президента Киргизии

Парламент Киргизии отказал Акаеву в восстановлении статуса экс-президента

Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) отказал первому главе государства Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Депутат Законодательного собрания страны Чолпон Султанбекова напомнила, что ранее возглавляемый ею парламентский комитет рекомендовал отказать первому главе государства в его просьбе.

«Жогорку Кенеш поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления А. Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления», — говорится в сообщении.

Во вторник, 24 сентября, комитет Жогорку Кенеша рекомендовал отказать Акаеву в его просьбе. Первый глава государства подал соответствующее обращение в законодательное собрание страны в начале сентября. Нынешний президент республики Садыр Жапаров в связи с этим заявлял, что не намерен вмешиваться в ход работы парламента.

Статус экс-президента Киргизии дает неприкосновенность от преследования за те действия, которые были совершены на посту главы государства и право на пенсию в размере 75 процентов от оклада нынешнего президента.