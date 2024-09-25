Актриса Розанова рассказала о таланте Мадянова

Ирина Розанова: Мадянов родился в актерской распашонке

Российская актриса Ирина Розанова рассказала о таланте советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова. Она поведала в разговоре с «МК», что училась вместе с ним в институте театрального искусства (ГИТИС).

«Мы были с Ромой однокурсниками — поступили в ГИТИС в один год, в 1980-м. День рождения у нас тоже случился в один день: 22 июля. (...) Он был актером от бога — уже на курсе Мадянов был мастером: Ромка родился в актерской распашонке», — высказалась Розанова.

По ее словам, Мадянов мог сыграть кого угодно. «Он был убедителен, когда играл отвратительных негодяев, совершенно мерзотных персонажей — и также был светел и чист в своих добряках», — отметила она.

О том, что известного актера не стало, в среду, 25 сентября, сообщили российская телеведущая Екатерина Стриженова, а также ряд Telegram-каналов. В 2020 году артисту диагностировали рак. Прошлой весной болезнь начала прогрессировать.