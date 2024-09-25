Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

Умер звезда сериала «Солдаты» актер Роман Мадянов

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Роман Мадянов умер на 63-м году жизни от рака легких. О его кончине в среду, 25 сентября, сообщила российская телеведущая Екатерина Стриженова, а также ряд Telegram-каналов.

Артист, известный среди прочего по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты» и мэра в фильме «Левиафан», скончался в своем доме в деревне Бояркино Московской области (по другой из версий, это произошло в квартире артиста в московском районе Новогиреево). Тело знаменитости нашли его родственники в районе 11 утра.

Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! Екатерина Стриженова телеведущая, актриса

Последние несколько недель родные актера готовились к его смерти

По данным Telegram-канала Shot, последние несколько недель родные Мадянова готовились его смерти. В 2020 году артисту диагностировали рак. Прошлой весной болезнь начала прогрессировать, медики назначили знаменитости паллиативное лечение — подход, направленные ​​на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и членов их семей.

Уточняется, что в тот же период артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. А затем, в ходе обследования, выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

Роман Мадянов (Вадим Шелевят) на съемках фильма «Левиафан» Фото: Пресс-служба «Нон-Стоп Продакшн» / РИА Новости

Родственники актера сообщили, что помимо рака у Мадянова выявили коксартроз. В связи с чем ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

В течение 2024 года актер стабильно лежал в больнице каждый месяц. Состояние Мадянова обострилось две недели назад. Он перестал вставать с кровати, почти ничего не ел и тяжело дышал.

За несколько часов до смерти Мадянов говорил, что сможет выкарабкаться

По словам сына Мадянова, за несколько часов до смерти артист говорил о своем скором выздоровлении и победе над раком. «Но судьба распорядилась иначе», — добавил он.

Летом артист отказался от съемок. До этого он принимал участие в картине «Маленький шеф». Режиссер фильма отметил, что несмотря на общее состояние, Мадянова не жаловался. В начале сентября из-за ухудшения его самочувствия были отменены все спектакли с его участием.

Роман Мадянов на съемках фильма «БУМЕРанг» Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Незадолго до смерти артиста врачи собирались провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику его лечения. Также медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием актера находятся в стадии производства. Два из них ожидают выхода в октябре и ноябре.

Роман Мадянов — четырежды лауреат премии «Ника» и лауреат премии «Золотой орел». Всероссийскую любовь и популярность он получил за такие картины как «Левиафан», «Солдаты», «Штрафбат», «Участок» и «Охота на изюбря».