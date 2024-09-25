Умер актер Роман Мадянов

Shot: звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов умер на 63-м году жизни

Заслуженный артист России Роман Мадянов, известный по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», умер на 63-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Причиной смерти актера стал рак легких, уточняет источник. Весной у Мадянова диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, пишет Shot. Также в ходе обследования у артиста были выявлены кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Врачи назначили ему противоопухолевое лечение.

Роман Мадянов родился в 1962 году. Помимо театральных ролей, он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».