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18:36, 25 сентября 2024Мир

Американский военный признал поражение НАТО и победу Путина на Украине

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: НАТО потерпело поражение, а Путин победил

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин фактически победил в конфликте, добившись всех своих целей на Украине, а блок НАТО потерпел поражение. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

«Путин достиг цели, к сожалению для [президента США Джо] Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО», — сказал отставной американский военный.

Пока Россия достигает успехов на земле, Североатлантический альянс все больше истощается в военном и экономическом отношении, добавил Квятковски.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружений его последним вздохом.

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      Виктория Кондратьева
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