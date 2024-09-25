Экс-аналитик Пентагона Квятковски: НАТО потерпело поражение, а Путин победил

Президент России Владимир Путин фактически победил в конфликте, добившись всех своих целей на Украине, а блок НАТО потерпел поражение. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

«Путин достиг цели, к сожалению для [президента США Джо] Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО», — сказал отставной американский военный.

Пока Россия достигает успехов на земле, Североатлантический альянс все больше истощается в военном и экономическом отношении, добавил Квятковски.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружений его последним вздохом.