Макгрегор: просьбы Зеленского о поставках оружия говорят о его тяжелом положении

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружения говорят о его тяжелом положении, рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«У него не осталось никакой защиты. Единственное, что он может сделать, это умолять о предоставлении оружия. (…) Это, вероятно, его последний вздох», — высказался американский эксперт.

Как утверждает Макгрегор, таким образом Зеленский пытается создать иллюзию, что его режим еще жив. При этом полковник усомнился, что поставки дальнобойного оружия помогут изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что бойцы ВСУ могут отомстить президенту страны Владимиру Зеленскому за потери среди сослуживцев в ходе атаки на Курскую область. Он утверждает, что недовольные результатами операции военные могут устроить переворот.