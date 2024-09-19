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21:05, 19 сентября 2024Мир

В США предупредили Зеленского о мести ВСУ

Джонсон: ВСУ могут отомстить Зеленскому за операцию в Курской области

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут отомстить президенту страны Владимиру Зеленскому за гибель сослуживцев в ходе атаки на Курскую область. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он предположил, что недовольные результатами операции военнослужащие могут устроить военный переворот. Эксперт отметил, что Зеленский теряет популярность и ему становится все сложнее командовать армией.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ с момента их вторжения в Курскую область. По данным ведомства, украинские войска потеряли более 14,6 тысячи бойцов. Кроме того, они также лишились 1 674 единиц техники, включая 121 танк и 50 боевых машин пехоты, утверждают в министерстве.

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      Марина Совина
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