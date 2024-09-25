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14:34, 25 сентября 2024Силовые структуры

Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

СК показал машину, в которой нашли мертвую предпринимательницу Алешникову

Следователи показали машину, в которой нашли 47-летнюю предпринимательницу из Балаково Наталью Алешникову без признаков жизни. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

На записи виден стоящий в лесополосе белый автомобиль, закрытый камуфляжем и заваленный деревьями. Затем снято, как сотрудники СК проводят осмотр места происшествия.

По информации Telegram-канала Shot, сейчас следователи рассматривают две основные версии похищения и расправы над женщиной: похищение машины и любовный треугольник. Предварительно, у пострадавшей могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У нее остался сын.

Ранее сообщалось, что Алешникову нашли в ее машине. У женщины были ножевые ранения в области шеи. Сейчас силовики ищут похитителей и проверяют все версии произошедшего, в том числе личную месть.

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      Анна Габай
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