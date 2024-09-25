Похищенную российскую предпринимательницу обнаружили без признаков жизни

Тело похищенной предпринимательницы Алешниковой обнаружили в ее машине

В Саратовской области обнаружили похищенную 47-летнюю жительницу Балаково Наталью Алешникову без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предпринимательницу нашли в ее машине. У женщины заметили ножевые ранения в области шеи. Сейчас силовики ищут похитителей и проверяют все версии произошедшего, в том числе и личную месть.

Ранее сообщалось, что похищение могло произойти под предлогом продажи машины. Предполагалось, что злоумышленники просто хотели угнать автомобиль.

Ночью 22 сентября женщину похитили из двора дома на бульваре Роз — группа неизвестных насильно посадила ее в машину. После этого следователи возбудили уголовное дело.