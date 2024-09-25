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16:00, 25 сентября 2024Силовые структуры

Следователи раскрыли две основные версии расправы над российской предпринимательницей

Shot: убийство женщины в Балаково могло произойти из-за любовного треугольника
Начало событий в новости Похищенную российскую предпринимательницу обнаружили без признаков жизни

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следователи раскрыли две основные версии похищения и расправы над 47-летней предпринимательницей из Балаково Саратовской области Натальей Алешниковой. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

По данным канала, расправа над предпринимательницей могла произойти из-за похищения автомобиля или из-за любовного треугольника. По предварительной информации, у Алешниковой могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У женщины остался сын. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и по статье о расправе, совершенной организованной группой. По этим статьям злоумышленникам грозит более 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что похищение предпринимательницы могло произойти под предлогом продажи машины. Алешникову без признаков жизни нашли в ее автомобиле.

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      Анна Габай
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