За информацию о похитителях российской предпринимательницы пообещали миллион рублей

За информацию об убийцах предпринимательницы Алешниковой обещают 1 млн рублей

В Балаково муж похищенной 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой, найденной в ее же автомобиле марки Toyota RAV4 без признаков жизни, пообещал награду в один миллион рублей за информацию о ее похитителях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчина обещает деньги за любую наводку на преступников: имена, внешность, местонахождение. В данный момент подозреваемых в деле нет. Очевидцы сообщают, что похитители были одеты в темную одежду, а на их лицах были маски, из-за чего внешность преступников разглядеть не удалось.

Вечером 22 сентября двое неизвестных схватили предпринимательницу на парковке, насильно посадили в машину и скрылись.

Ранее сообщалось о том, что расправа над Алешниковой могла произойти из-за похищения автомобиля или из-за любовного треугольника. По предварительной информации, у нее могла быть связь с женатым мужчиной. У предпринимательницы остался сын. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и по статье о расправе, совершенной организованной группой. По этим статьям злоумышленникам грозит более 20 лет колонии.