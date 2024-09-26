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11:29, 26 сентября 2024Силовые структуры

Сын похищенной российской предпринимательницы рассказал о задержании отца после допроса

Сын убитой предпринимательницы Алешниковой заявил, что его отца задержали
Начало событий в новости За информацию о похитителях российской предпринимательницы пообещали миллион рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Балаково сын похищенной предпринимательницы Натальи Алешниковой, найденной в своем автомобиле без признаков жизни, заявил о том, что его отец Алексей Алешников был задержан на 48 часов после допроса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным канала, сын пострадавшей Леонид Алешников рассказал, что срок задержания его отца истекает в четверг, 26 сентября. На вопрос корреспондента, действительно ли его отец задержан по делу о расправе над Натальей Алешниковой, молодой человек сказал, что их семья с самого начала сотрудничала со следствием и провела огромное количество времени на допросах.

Ранее сообщалось о том, что муж пострадавшей предпринимательницы объявил награду в один миллион рублей за информацию о преступниках.

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      Анна Габай
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