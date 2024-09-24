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13:44, 24 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о похищении россиянки группой неизвестных

В Саратовской области женщину могли украсть под предлогом продажи машины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратовской области похищение 47-летней жительницы Балаково Натальи Алешниковой могло произойти под предлогом продажи машины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предпринимательница выставила на продажу свою иномарку. Неизвестные могли представиться покупателями и угнать машину вместе с женщиной. Еще одной из версий может быть розыгрыш. 23 сентября у Алешниковой был день рождения, ее друзья могли заказать для нее такое приключение. Однако оперативники полагают, что это маловероятно.

Ранее сообщалось, что после похищения женщины возбудили уголовное дело.

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      Варвара Митина
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